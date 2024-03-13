Меню
Когда выйдет четвертый сезон «Истребителя демонов»?

Олег Скрынько 13 марта 2024 Дата обновления: 13 марта 2024
Наш ответ:

Четвертый сезон аниме-сериала «Истребитель демонов» стартует 12 мая 2024 года. В этот день выйдет первая серия, длительность которого составит 45 минут. Сезон получил название «Истребитель демонов: Тренировка столпов». Он будет основан на пятнадцатом и шестнадцатом томах оригинальной манги Коёхару Готогэ. Примечательно, что в начале февраля 2024 года в Японии был показан компиляционный фильм «Истребитель демонов: Тренировка столпов», который содержит дебютный эпизод «Тренировки столпов».

Главным героем «Истребителя демонов» является подросток Тандзиро Камадо. После того, как его семью уничтожил демон, а его младшая сестра Нэдзуко сама стала демоном, он стал борцом с ними.

Эта аниме-франшиза состоит из четырех сезонов, а также полнометражного фильма «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”», который стал самым кассовым аниме в истории, собрав по всему миру свыше $500 млн.

