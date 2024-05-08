Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет аниме "Ветролом"?

Когда выйдет аниме "Ветролом"?

Олег Скрынько 8 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Премьера аниме «Ветролом» состоялась 4 апреля 2024. Сериал транслируется на японском телеканале MBS и пользуется огромной популярностью у зрителей всего мира.

В основу сюжета аниме-сериала легла манга Сатору Нии. По сюжету школа Фурин славилась своей негативной репутацией, известной своей высокой долей правонарушителей и разного рода проблемных личностей. В эту школу переводится старшеклассник Харука Сакура. Он известен своим упорством и силой, придавая большое значение физической силе и крепкому кулаку. Его целью является схватка с самыми сильными участниками школьных группировок и завоевание лидерских позиций в новом месте. Ради поставленной цели он готов преодолевать любые невзгоды.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ветролом
Ветролом боевик, аниме
2024, Япония
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше