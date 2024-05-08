Когда выйдет аниме "Ветролом"?

Премьера аниме «Ветролом» состоялась 4 апреля 2024. Сериал транслируется на японском телеканале MBS и пользуется огромной популярностью у зрителей всего мира.
В основу сюжета аниме-сериала легла манга Сатору Нии. По сюжету школа Фурин славилась своей негативной репутацией, известной своей высокой долей правонарушителей и разного рода проблемных личностей. В эту школу переводится старшеклассник Харука Сакура. Он известен своим упорством и силой, придавая большое значение физической силе и крепкому кулаку. Его целью является схватка с самыми сильными участниками школьных группировок и завоевание лидерских позиций в новом месте. Ради поставленной цели он готов преодолевать любые невзгоды.
