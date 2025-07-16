Когда выйдет аниме "Лето когда умер Хикару"?

Меню
Олег Скрынько 16 июля 2025 Дата обновления: 16 июля 2025
Наш ответ:

«Лето, когда умер Хикару» - японский аниме, премьера которого состоялась 5 июля 2025 года. Сериал уже выходит в эфир прямо сейчас.

В тихой горной деревушке жили два неразлучных друга - Ёсики и Хикару. Их мир перевернулся, когда Хикару таинственно исчез во время прогулки в горах. Через неделю он вернулся - внешне тот же, но Ёсики сразу почувствовал: что-то не так. Хотя Хикару помнил все детали их дружбы, в его поведении появились странности. Он стал говорить с чужими интонациями, смеяться невпопад, а иногда замирал, будто слушал несуществующие звуки. Ёсики пытался игнорировать тревожные звоночки, убеждая себя, что друг просто пережил потрясение. Но вскоре в деревне начали происходить пугающие события. По ночам пропадал скот, жители жаловались на странные тени в лесу, а некоторые клялись, что видели Хикару в двух местах одновременно. Чем дольше Ёсики наблюдал за "вернувшимся" другом, тем сильнее росло его убеждение: это не Хикару. Но если в деревню пришло что-то другое, то где же настоящий Хикару? И что именно скрывается в тёмных горных ущельях, куда он отправился в тот роковой день? Ёсики понимал: чтобы найти ответы, ему придётся отправиться туда, где исчез его друг.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лето, когда умер Хикару
Лето, когда умер Хикару аниме , ужасы
2025, Япония
0.0
