Когда выйдет аниме «Досанко-гяру чудо как милы»?

Когда выйдет аниме «Досанко-гяру чудо как милы»?

Олег Скрынько 20 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Аниме-сериал в жанре романтической комедии «Досанко-гяру чудо как милы» состоит из одного сезона, который насчитывает двенадцать эпизодов. Премьера первой серии состоялась 9 января 2024 года, тогда как релиз заключительной серии — 26 марта. О продлении шоу на второй сезон официальной информации на данный момент нет.

«Досанко-гяру чудо как милы» повествует о школьнике по имени Цубаса Сики, который переезжает из Токио в Хоккайдо. Оказавшись на новом месте, он потрясен тем, что здесь царит холод и пронзительный ветер. Особое впечатление на него произвела встреча с обворожительной девушкой Минами Фуюки, которая, несмотря на мороз, была одета расстегнутую куртку, шарфик и коротенькую юбку. Выясняется, что она является местной жительницей, а также считает себя гяру, то есть поклонницей западного образа жизни и культуры. Кроме того, оказывается, что Цубаса и Минами будут учиться вместе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Досанко-гяру чудо как милы
Досанко-гяру чудо как милы аниме , комедия, мелодрама
2024, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
