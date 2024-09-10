Когда выйдет аниме "Аля иногда кокетничает со мной по-русски"?

Меню
Олег Скрынько 10 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Аля иногда кокетничает со мной по-русски" — новое японское аниме, которое моментально привлекло внимание русскоязычных зрителей благодаря необычному названию. Премьера сериала в России состоялась 6 сентября 2024 года, но японская публика наслаждается шоу с 3 июля. Это даёт зарубежным зрителям возможность узнать сюжетные повороты быстрее, ведь первый сезон уже близок к завершению.

Сюжет разворачивается вокруг Масатики Кудзэ, ученика элитной Академии Сэирэи. Его одноклассница, Аля — яркая и уверенная в себе девушка с русско-японскими корнями. Масатика предпочитает избегать общения с Алей, пока та неожиданно не начинает флиртовать с ним по-русски, не зная, что Масатика свободно владеет языком.
 

