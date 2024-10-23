Когда выйдет 6 сезон серила «Трон, отмеченный Богом»?

«Трон, отмеченный Богом» — китайский фэнтезийный мультсериал, стартовавший в 2022 году. В России шоу доступно во многих онлайн-кинотеатрах, включая Okko и «Кинопоиск» и «Иви». Так, премьера 26-й и заключительной серии пятого сезона состоится 25 октября, тогда как дебютный эпизод шестого сезона появится на стриминге 1 ноября. Последующие серии будут выходить в еженедельном формате.
Действие разворачивается в мире, где из-за появления демонов и богов-демонов люди оказались под угрозой вымирания. Чтобы спасти человечество, шесть храмов заключили союз, вследствие чего разгорелась масштабная война. Протагонист в лице юноши по имени Лун Хаочэнь приходит в храм ради спасения своей матери и становится членом специальной команды, которая сражается с демонами.
Авторизация по e-mail