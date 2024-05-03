Когда выйдет 5 сезон "Трон отмеченный богом"?

Наш ответ:

Пока неизвестно, когда выйдет пятый сезон аниме «Трон, отмеченный богом» и планируется ли он вовсе. 2 мая завершился показ третий сезона сериала, а анонс четвертого пока еще не состоялся.



В аниме-сериале рассказывается о мире, где однажды появились демоны и боги-демоны, которые поставили человечество на край гибели. В ответ на это шесть храмов объединились, чтобы спасти мир от исчезновения, и началась эпическая война, унесшая множество жизней. Маленький мальчик решил присоединиться к одному из храмов в роли рыцаря, стремясь спасти свою мать. Во время тренировок он стремится стать сильнейшим из рыцарей и завоевать право на трон в этом суровом мире, где каждый день грозит крахом. Впереди его ждет череда непростых испытаний, от исхода которого будет зависеть судьба всей цивилизации.