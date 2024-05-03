Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет 5 сезон "Трон отмеченный богом"?

Когда выйдет 5 сезон "Трон отмеченный богом"?

Олег Скрынько 3 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Пока неизвестно, когда выйдет пятый сезон аниме «Трон, отмеченный богом» и планируется ли он вовсе. 2 мая завершился показ третий сезона сериала, а анонс четвертого пока еще не состоялся.

В аниме-сериале рассказывается о мире, где однажды появились демоны и боги-демоны, которые поставили человечество на край гибели. В ответ на это шесть храмов объединились, чтобы спасти мир от исчезновения, и началась эпическая война, унесшая множество жизней. Маленький мальчик решил присоединиться к одному из храмов в роли рыцаря, стремясь спасти свою мать. Во время тренировок он стремится стать сильнейшим из рыцарей и завоевать право на трон в этом суровом мире, где каждый день грозит крахом. Впереди его ждет череда непростых испытаний, от исхода которого будет зависеть судьба всей цивилизации.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Трон, отмеченный богом
Трон, отмеченный богом боевик, приключения, аниме
2022, Китай
10
