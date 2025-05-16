Когда выйдет 5 сезон сериала "Доктор Стоун"?

Наш ответ:

«Доктор Стоун» - популярный аниме-сериал, который продолжает выходить в эфир. Прямо сейчас транслируется четвертый сезон, финал которого запланирован на 3 июля 2025 года. Между тем пятый сезон еще не был анонсирован официально, поэтому дата премьеры остается неизвестной. А в том случае, если хит все же продлят на пятый сезон, его премьера вряд ли состоится раньше 2026 года.



Напомним сюжет аниме. Однажды всё человечество оказалось обращено в камень. Прошли тысячелетия, и школьник Тайдзю внезапно возвращается к жизни среди каменных изваяний. Вскоре он узнаёт, что его друг Сэнку тоже очнулся. Объединив усилия, ребята решают с нуля восстановить цивилизацию, используя силу науки и свои знания. Чтобы узнать, как развернутся дальнейшие события, смотрите новые эпизоды аниме-сериала.