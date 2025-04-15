Когда выйдет 5 сезон аниме «Темный дворецкий»?

Наш ответ:

«Темный дворецкий» — аниме-сериал по одноименной манге Яны Тобосо. Экранизация начала выходить в 2008 году. Эта аниме-франшиза включает пять сезонов, а также 2 OVA и полнометражный мультфильм «Темный дворецкий: Глава об Атлантике» (2017). Пятый сезон стартовал 5 апреля 2025 года. Сообщается, что об будет включать тринадцать серий. Новые эпизоды выходят в еженедельном формате по субботам.



Действие разворачивается в XIX веке в Англии. В центре сюжета — юный граф Сиэль Фантомхайв и его дворецкий Себастьян. На самом деле Себастьян — демон, с которым Сиэль заключил сделку. Сиэль стремится выяснить, кто повинен в смерти его родных, чтобы затем отомстить.