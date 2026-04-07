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Когда выйдет 5 сезон аниме "Девушка на час"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 апреля 2026 Дата обновления ответа: 7 апреля 2026

«Девушка на час» — японский аниме-сериал, который возвращается на экраны с пятым сезоном.

Точная дата премьеры новых серий

5 сезон аниме «Девушка на час» выйдет на экраны 12 апреля 2025 года. В общей сложности запланирован выпуск двенадцати новых эпизодов.

О чем аниме:

В современной Японии одиночество стало товаром. Появились услуги, где за деньги можно арендовать папу, ребёнка или даже девушку на один вечер. Главный герой Кадзуя — обычный студент, которого бросает его настоящая любовь. От отчаяния и обиды он решает воспользоваться таким сервисом и арендовать подружку. Результат превосходит ожидания: девушка оказывается невероятно милой и обходительной. Вот только проблема — она настаивает на полной секретности их «отношений».

Но судьба решает подшутить. Как выясняется, его арендованная идеальная девушка учится с ним в одном университете, их бабушки живут в одном доме престарелых, а сами они — соседи по квартире. Казалось бы, это могло бы стать началом настоящего романа, но тут Кадзуя делает неожиданное открытие. Та самая «идеальная девушка» в реальной жизни оказывается совсем не такой сладкой и покладистой, какой притворяется на свиданиях за деньги. Теперь парню предстоит разобраться в этом клубке лжи, соседства и неожиданных чувств.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девушка на час
Девушка на час комедия, аниме , мелодрама
2020, Япония
7.0
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