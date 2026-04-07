Когда выйдет 5 сезон аниме "Девушка на час"?

«Девушка на час» — японский аниме-сериал, который возвращается на экраны с пятым сезоном.

5 сезон аниме «Девушка на час» выйдет на экраны 12 апреля 2025 года. В общей сложности запланирован выпуск двенадцати новых эпизодов.

В современной Японии одиночество стало товаром. Появились услуги, где за деньги можно арендовать папу, ребёнка или даже девушку на один вечер. Главный герой Кадзуя — обычный студент, которого бросает его настоящая любовь. От отчаяния и обиды он решает воспользоваться таким сервисом и арендовать подружку. Результат превосходит ожидания: девушка оказывается невероятно милой и обходительной. Вот только проблема — она настаивает на полной секретности их «отношений».



Но судьба решает подшутить. Как выясняется, его арендованная идеальная девушка учится с ним в одном университете, их бабушки живут в одном доме престарелых, а сами они — соседи по квартире. Казалось бы, это могло бы стать началом настоящего романа, но тут Кадзуя делает неожиданное открытие. Та самая «идеальная девушка» в реальной жизни оказывается совсем не такой сладкой и покладистой, какой притворяется на свиданиях за деньги. Теперь парню предстоит разобраться в этом клубке лжи, соседства и неожиданных чувств.