Когда выйдет 4 сезон аниме "Доктор Стоун"?

"Доктор Стоун" – одно из самых просматриваемых аниме на сегодняшний день, которое пользуется колоссальной популярностью у зрителей. На данный момент доступны три сезона, тогда как четвертый стартует 9 января 2025 года.
Кратко напомним сюжет сериала. Однажды загадочное событие превратило всё человечество в каменные статуи. Спустя тысячи лет старшеклассник по имени Тайдзю неожиданно освобождается от окаменения и обнаруживает себя в мире, полном неподвижных фигур. Однако он не единственный, кто вернулся к жизни — его другу Сэнку тоже удалось пробудиться. Объединив усилия и полагаясь на научные знания, они берутся за грандиозную задачу — возродить человеческую цивилизацию с нуля. В новом сезоне зрители узнаю, какое развитие получила эта история.
