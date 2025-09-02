Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет 4 сезон аниме «Девушка на час»?

Когда выйдет 4 сезон аниме «Девушка на час»?

Олег Скрынько 2 сентября 2025 Дата обновления: 2 сентября 2025
Наш ответ:

«Девушка на час» — аниме-сериал в жанре сёнэн, основанный на одноименной манге Рэйдзи Миядзимы. Шоу стартовало в июле 2020 года и на данный момент включает четыре сезона.

Когда премьера четвертого сезона?

Четвертый сезон выйдет в двух частях. Первая стартовала 4 июля 2025 года и завершилась 30 августа 2025 года. Дата премьеры второй части пока не анонсирована, но ожидается, что остальные серии четвертого сезона начнут выходить в октябре.

О чем аниме

Студент Кадзуя был брошен своей девушкой. Чтобы унять скорбь, он прибегает к услугам Тидзуру — арендованной подруги из мобильного приложения. Сначала она кажется безупречной, но Кадзуя вскоре начинает подозревать, что на самом деле она манипулирует мужчинам. Он ставит ей низкую оценку, после чего рассерженная девушка демонстрирует свою подлинную натуру.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девушка на час
Девушка на час комедия, аниме , мелодрама
2020, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше