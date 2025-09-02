Когда выйдет 4 сезон аниме «Девушка на час»?

Наш ответ:

«Девушка на час» — аниме-сериал в жанре сёнэн, основанный на одноименной манге Рэйдзи Миядзимы. Шоу стартовало в июле 2020 года и на данный момент включает четыре сезона.

Когда премьера четвертого сезона?

Четвертый сезон выйдет в двух частях. Первая стартовала 4 июля 2025 года и завершилась 30 августа 2025 года. Дата премьеры второй части пока не анонсирована, но ожидается, что остальные серии четвертого сезона начнут выходить в октябре.

О чем аниме