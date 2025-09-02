Когда выйдет 4 сезон аниме «Девушка на час»?

«Девушка на час» — аниме-сериал в жанре сёнэн, основанный на одноименной манге Рэйдзи Миядзимы. Шоу стартовало в июле 2020 года и на данный момент включает четыре сезона.
Четвертый сезон выйдет в двух частях. Первая стартовала 4 июля 2025 года и завершилась 30 августа 2025 года. Дата премьеры второй части пока не анонсирована, но ожидается, что остальные серии четвертого сезона начнут выходить в октябре.
Студент Кадзуя был брошен своей девушкой. Чтобы унять скорбь, он прибегает к услугам Тидзуру — арендованной подруги из мобильного приложения. Сначала она кажется безупречной, но Кадзуя вскоре начинает подозревать, что на самом деле она манипулирует мужчинам. Он ставит ей низкую оценку, после чего рассерженная девушка демонстрирует свою подлинную натуру.
