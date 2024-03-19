Когда выйдет 3 сезон сериала "Синий экзорцист"?

Наш ответ:

Премьера 3-го сезона сериала «Синий экзорцист» состоялась 6 января 2024 года, а его финал запланирован на 22 марта 2024 года.



«Синий экзорцист» — популярное японское аниме, выходящее в эфир с 2011 года. В 3-м сезоне Рин, Сима и Идзумо отправляются в миссию, где встречают мальчика по имени Ехей и узнают о Демоне Глубины. Этот демон стал причиной гибели отца Ехея, поэтому теперь мальчик жаждет мести. Встревоженные Рин и его друзья начинают следить за Ехеем, опасаясь, что он может представлять опасность. Позже школьники ищут призраков в парке развлечений, где Рин и Шиэми находят дух ребенка.