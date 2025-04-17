Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет 3 сезон сериала "Пламенная бригада пожарных"?

Олег Скрынько 17 апреля 2025 Дата обновления: 18 апреля 2025
Наш ответ:

«Пламенная бригада пожарных» - аниме-сериал, третий сезон которого выходит в эфир прямо сейчас. Премьера нового сезона состоялась 4 апреля 2025 года, а финал намечен на 20 июня 2025 года.

Напомним вам сюжет анимационного сериала. В Токио всё чаще происходят загадочные случаи самовозгорания людей. Вместо смерти пострадавшие превращаются в пылающих существ — огнелюдей, теряющих разум и несящих разрушение. Чтобы сдерживать хаос и расследовать природу этого явления, были сформированы специальные пожарные отряды. Один из новобранцев — Синра Кусакабэ, молодой парень с непростым прошлым. Его обвиняют в трагедии, унесшей жизнь его семьи, и теперь он хочет доказать свою невиновность, став настоящим героем, которого будут не бояться, а уважать.

«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
