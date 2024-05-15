Когда выйдет 3 сезон сериала "Этот замечательный мир"?

Наш ответ:

Третий сезон аниме-сериала «Этот замечательный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) планируется к выходу в 2024 году. Эту новость представители студии Drive сообщили через социальные сети, а также опубликовали новый постер шоу.



«Этот замечательный мир!» — адаптация одноимённого ранобэ в жанре комедийного фэнтези, на основе которого также выпускается манга. Сюжет сериала повествует о школьнике-затворнике Казуме Сато, который нелепо умирает и попадает в другой мир. Ему предлагают стать легендарным героем, выбрав уникальное оружие или магический артефакт, но он решает взять с собой Акву, могущественную, но капризную и склонную к неприятностям богиню.



Аниме-сериал «Этот замечательный мир!» стартовал в 2016 году и получил оценку 7,8 из 10 на IMDb и 7,7 из 10 на «Кинопоиске». Весной 2023 года вышел спин-офф под названием «Одаривая этот замечательный мир взрывами!».