Когда выйдет 3 сезон аниме «Ветролом»?

Олег Скрынько 4 июля 2025 Дата обновления: 4 июля 2025
Наш ответ:

«Ветролом» — аниме-сериал в жанре криминального боевика. Первый сезон выходил с апреля по май 2024 года. Второй сезон стартовал 3 апреля 2025 года, а завершился он 20 июня. На третий сезон проект на данный момент не продлен. В то же время голливудская студия Warner Bros. готовит игровую адаптацию «Ветролома». Премьера в Японии намечена на декабрь 2025 года.

В центре сюжета — старшеклассник Харука Сакура, который стремится отмежеваться от слабых и войти в число сильных. Харука поступил в школу Фурин, которая славится тем, что там учатся самые задиристые ученики, признающие только язык силы. В то же время именно такой подход позволяет им защищать город. Но амбиция Харуки — не героические подвиги, а статус непобедимого.

