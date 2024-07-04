Когда выйдет 3 сезон аниме "Вечная воля"?

Премьера третьего сезона популярного аниме-сериала состоялась 3 июля 2024 года, так что зрители могут насладиться продолжением истории уже сейчас.
Главный герой, Бай Сяоцюань, мечтает стать бессмертным. На первый взгляд, он кажется наивным, но в действительности, его ум, упорство и скрытность часто приводят к неожиданным поворотам событий. Однажды маг-практик, вызванный Сяоцюанем, вынужден перенести его в секту, где обучают, как достичь бессмертия. Несмотря на нежелание учиться, у Бай Сяоцюаня нет другого выбора.
Не пропустите продолжение приключений этого популярного героя. Аниме китайского производства вновь обещает захватывающие сюжетные твисты и напряжённые сражения, которые порадуют всех поклонников.
