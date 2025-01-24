Когда выйдет 3 сезон аниме «Сага о Винланде»?

Наш ответ:

«Сага о Винланде» — фэнтезийно-приключенческий аниме-сериал, стартовавший в 2019 году. Второй сезон вышел в 2023 году. Шоу основано на одноименной манге. Сообщается, что нужный для третьего сезона материал манги набрался только к лету 2024 года. По этой причине третий сезон аниме, скорее всего, выйдет не раньше 2026 года. Официального анонса по этому поводу пока не было. Действие этой истории разворачивается на рубеже X и XI во времена викингов. В центре сюжета — воин Торфинн, являющийся сыном одного из величайших викингов. Однако вырос Торфинн без отца, поскольку того убили во время битвы. Торфинн клянется отомстить.