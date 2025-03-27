Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет 3 сезон аниме "Поднятие уровня в одиночку"?

Когда выйдет 3 сезон аниме "Поднятие уровня в одиночку"?

Олег Скрынько 27 марта 2025 Дата обновления: 27 марта 2025
Наш ответ:

«Поднятие уровня в одиночку» - аниме-сериал, который пользуется сейчас огромной популярностью. На данный момент продолжает транслироваться второй сезон, тогда как анонс третьего еще не состоялся. Поэтому назвать дату пока что невозможно.

Напомним вам сюжет аниме. Десять лет назад на Земле появились врата в иной мир, позволившие людям охотиться на монстров. Так возникли охотники, чья задача – уничтожать опасных существ. Однако не всем удаётся стать сильнее. Сон Джин-у – охотник самого низкого E-ранга, которому не светило продвижение. Но всё меняется, когда он случайно попадает в подземелье D-ранга. Чудом выжив после нападения чудовищ, Джин-у раскрывает тайну, способную изменить его судьбу и сделать его сильнейшим.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Поднятие уровня в одиночку
Поднятие уровня в одиночку аниме , фэнтези
2024, Япония/Южная Корея
9.0
