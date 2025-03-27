Когда выйдет 3 сезон аниме "Поднятие уровня в одиночку"?

Наш ответ:

«Поднятие уровня в одиночку» - аниме-сериал, который пользуется сейчас огромной популярностью. На данный момент продолжает транслироваться второй сезон, тогда как анонс третьего еще не состоялся. Поэтому назвать дату пока что невозможно.



Напомним вам сюжет аниме. Десять лет назад на Земле появились врата в иной мир, позволившие людям охотиться на монстров. Так возникли охотники, чья задача – уничтожать опасных существ. Однако не всем удаётся стать сильнее. Сон Джин-у – охотник самого низкого E-ранга, которому не светило продвижение. Но всё меняется, когда он случайно попадает в подземелье D-ранга. Чудом выжив после нападения чудовищ, Джин-у раскрывает тайну, способную изменить его судьбу и сделать его сильнейшим.