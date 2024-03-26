Меню
Когда выйдет 3 сезон аниме "Опасность в моем сердце"?

Когда выйдет 3 сезон аниме "Опасность в моем сердце"?

Олег Скрынько 26 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Пока что не было официальной информации о том, когда стоит ждать третий сезон аниме «Опасность в моем сердце». Финальная серия второго сезона сериала выйдет на канале TV Asahi 30 марта 2024 года.

«Опасность в моем сердце» — популярное комедийное аниме, премьера которого состоялась в 2023 году. По сюжету у Кетаро Итикавы, тихого и замкнутого школьника, обнаружилось необычайно богатое воображение. Юноша регулярно применяет его для того, чтобы представлять, как он убивает своих одноклассников разными необычными способами, в особенности — самую красивую девочку в классе, Анну Ямаду. В один день случайная встреча с Анной в библиотеке полностью изменила его взгляд: он удивленно отмечает, что она очень милая и привлекательная. Постепенно, Кетаро начинает чувствовать к девушке новые, ранее неизвестные ему, чувства.

Опасность в моем сердце

Опасность в моем сердце
Опасность в моем сердце комедия, аниме , мелодрама
2023, Япония
0.0
