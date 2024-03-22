Когда выйдет 3 сезон аниме "О моем перерождении в слизь"?

Наш ответ:

Третий сезон популярного аниме-сериала «О моем перерождении в слизь» стартует 5 апреля 2024 года.



Согласно сюжету, возможность перерождения простирается как в прошлых, так и в будущих жизнях. Рутина обычного клерка была нарушена в момент нападения бандитов, которые лишили его самого дорогого — жизни. Еще совсем недавно Сатору Миками жаловался на монотонность своего бытия и отсутствие отношений, но теперь, оказавшись в ином мире, скучать ему не придется. После смерти Миками превратился в маленький комок слизи и стал называться Римиру. Непутевому юноше удалось сохранить свой ум, что делает его существование увлекательным и необычным. Невзирая на тягости, Миками клянется получить от новой жизни максимум. В третьем сезоне его ждут новые приключения, которые точно порадуют всех поклонников сериала.