Когда выйдет 3 сезон аниме "Несносные пришельцы"?

Второй сезон аниме "Несносные пришельцы" завершился 20 июня 2024 года, и почти сразу стало понятно, что продолжение неизбежно. Однако дата выхода третьего сезона пока не объявлена.



А пока что напомним, о чем рассказывалось в двух предыдущих сезонах аниме. Сюжет разворачивается вокруг вторжения пришельцев, которые решили поработить человечество. Они готовы остановиться, если выбранный компьютером человек сможет в течение 10 дней коснуться рожек дочери их лидера, Лам. Этим человеком стал старшеклассник Атару Моробоши. В его успех никто не верил, но подруга Шинобу Мияке пообещала выйти за него замуж в случае победы.



Следите за новостями, и, возможно, уже скоро мы узнаем, когда появятся новые серии этого популярного аниме.