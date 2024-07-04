Меню
Когда выйдет 3 сезон аниме "Несносные пришельцы"?

Когда выйдет 3 сезон аниме "Несносные пришельцы"?

Олег Скрынько 4 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Второй сезон аниме "Несносные пришельцы" завершился 20 июня 2024 года, и почти сразу стало понятно, что продолжение неизбежно. Однако дата выхода третьего сезона пока не объявлена.

А пока что напомним, о чем рассказывалось в двух предыдущих сезонах аниме. Сюжет разворачивается вокруг вторжения пришельцев, которые решили поработить человечество. Они готовы остановиться, если выбранный компьютером человек сможет в течение 10 дней коснуться рожек дочери их лидера, Лам. Этим человеком стал старшеклассник Атару Моробоши. В его успех никто не верил, но подруга Шинобу Мияке пообещала выйти за него замуж в случае победы.

Следите за новостями, и, возможно, уже скоро мы узнаем, когда появятся новые серии этого популярного аниме.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Несносные пришельцы
Несносные пришельцы комедия, аниме , мелодрама, фантастика
2022, Япония
0.0
