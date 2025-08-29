Когда выйдет 3 сезон аниме «Необъятный океан»?

«Необъятный океан» — аниме-сериал в жанре комедии о взрослении, основанный на одноименной манге Кэндзи Иноуэ и художника Кимитакэ Ёсиоки. Проект стартовал в 2018 году, а второй сезон вышел в 2025 году.
Разработка новых серий началась еще до премьеры второго сезона. Об этом сообщают инсайдеры, тогда как официального анонса пока не было. Разумеется, дата релиза тоже на данный момент не установлена. Ожидается, что третий сезон «Необъятного океана» выйдет в 2026 году.
В центре сюжета — юный Иори Китахара, который поступает в университет и поселяется в прибрежном городке. Там он снимает комнату у семейства Котэгава. Глава семьи владеет магазином, где продается снаряжение для плавания, но это все не интересно Иори, поскольку он панически боится плавать. Ситуация меняется, когда он заводит дружбу с компанией дайверов.
