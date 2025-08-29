Когда выйдет 3 сезон аниме «Необъятный океан»?

Наш ответ:

«Необъятный океан» — аниме-сериал в жанре комедии о взрослении, основанный на одноименной манге Кэндзи Иноуэ и художника Кимитакэ Ёсиоки. Проект стартовал в 2018 году, а второй сезон вышел в 2025 году.

Когда ждать третий сезон?

Разработка новых серий началась еще до премьеры второго сезона. Об этом сообщают инсайдеры, тогда как официального анонса пока не было. Разумеется, дата релиза тоже на данный момент не установлена. Ожидается, что третий сезон «Необъятного океана» выйдет в 2026 году.

О чем аниме