Когда выйдет 3 сезон аниме «Дандадан»?

«Дандадан» — аниме-сериал, основанный на одноименной манге Юкинобу Тацу.
В конце декабря 2025 года создатели проекта объявили, что третий сезон выйдет в 2027 году. Такая информация появилась на официальном сайте «Дандадана».
Главными героями выступают ученица старшей школы Момо Аясэ и ее новый знакомый Кэн Такакура. Девочка убеждена, что в мире есть привидения, тогда как Кэн уверен в существовании инопланетян. Чтобы разрешить свой спор Момо и Кэн решают исследовать оккультные места и в итоге приходят к выводу, что оба правы.
