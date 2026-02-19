Оповещения от Киноафиши
Когда выйдет 3 сезон аниме «Дандадан»?

Когда выйдет 3 сезон аниме «Дандадан»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 19 февраля 2026

«Дандадан» — аниме-сериал, основанный на одноименной манге Юкинобу Тацу.

Когда ждать третий сезон?

В конце декабря 2025 года создатели проекта объявили, что третий сезон выйдет в 2027 году. Такая информация появилась на официальном сайте «Дандадана».

О чем сериал

Главными героями выступают ученица старшей школы Момо Аясэ и ее новый знакомый Кэн Такакура. Девочка убеждена, что в мире есть привидения, тогда как Кэн уверен в существовании инопланетян. Чтобы разрешить свой спор Момо и Кэн решают исследовать оккультные места и в итоге приходят к выводу, что оба правы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дандадан
Дандадан аниме
2024, Япония
8.0
