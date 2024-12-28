Когда выйдет 3 сезон "Агентов времени"?

Наш ответ:

«Агенты времени» - популярный аниме-сериал, созданный в Китае, который выходит уже несколько лет. Третий сезон начал выходить 27 декабря 2024 года. Как и прежде, эпизоды выходят еженедельно.



В одном из тихих уголков шумной столицы всё ещё работает небольшое фотоателье под названием «Время». Посетителей у него немного, но место хранит секрет: его владельцы, Чэн Сяоши и Лу Гуан, обладают уникальными способностями. Они могут проникать внутрь фотографий, когда этого требуют обстоятельства. Однажды, по просьбе клиента, друзья решаются на такую необычную «путешествие», и вскоре всё принимает неожиданный и захватывающий поворот. Впереди зрителей ждет новая глава увлекательной истории, которая позволит узнать немало новых деталей.