Когда выйдет 3 сезон "Агентов времени"?

Олег Скрынько 28 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Агенты времени» - популярный аниме-сериал, созданный в Китае, который выходит уже несколько лет. Третий сезон начал выходить 27 декабря 2024 года. Как и прежде, эпизоды выходят еженедельно.

В одном из тихих уголков шумной столицы всё ещё работает небольшое фотоателье под названием «Время». Посетителей у него немного, но место хранит секрет: его владельцы, Чэн Сяоши и Лу Гуан, обладают уникальными способностями. Они могут проникать внутрь фотографий, когда этого требуют обстоятельства. Однажды, по просьбе клиента, друзья решаются на такую необычную «путешествие», и вскоре всё принимает неожиданный и захватывающий поворот. Впереди зрителей ждет новая глава увлекательной истории, которая позволит узнать немало новых деталей.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Агенты времени
Агенты времени аниме , фэнтези
2021, Китай
0.0
