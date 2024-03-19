Меню
Когда выйдет 2-й сезон сериала "Опасность в моем сердце"?

Когда выйдет 2-й сезон сериала "Опасность в моем сердце"?

Олег Скрынько 19 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Второй сезон аниме-сериала «Опасность в моем сердце», состоящий из 13 эпизодов, стартовал на телеканале TV Asahi 6 января 2024 года и завершится 30 марта 2024 года.

В аниме рассказывается о скромном и молчаливом Кетаро Итикава. Он — самый замкнутый ученик в классе, предпочитающий тишину и уединение. Остальные школьники не замечают ничего необычного в его поведении, так как он умело скрывает свои темные наклонности. Кетаро не только испытывает странное влечение к крови, но и в своих мыслях представляет жуткие смерти своих одноклассников.

Мальчик знает, что одержим идеей убить красавицу школы, Анну Ямада. Он часто ищет места для уединения, чтобы взять себя в руки, но в один момент случайно встречает симпатичную девушку. Анна пыталась открыть пачку чипсов, но не смогла, и тогда Кетаро помог ей, дав свой нож. Эта встреча радикально изменила взгляд Итикавы на Анну, и он начал чаще замечать ее. Хотя у него оставалось желание убить девушку, между ними зажглась искра.

Опасность в моем сердце

Опасность в моем сердце
комедия, аниме , мелодрама
2023, Япония
0.0
