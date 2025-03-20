Когда выйдет 2 сезон "Ветролом"?

Меню
Олег Скрынько 20 марта 2025 Дата обновления: 20 марта 2025
Наш ответ:

«Ветролом» - популярный аниме-сериал, премьера которого состоялась в 2024 году. Зрителям не пришлось запасаться терпением, чтобы дождаться продолжения: второй сезон хита выйдет на экраны 3 апреля 2025 года, о чем стало известно недавно.

Напомним сюжет сериала, если вдруг вы успели его забыть. Харука Сакура, старшеклассник с жаждой силы, презирает слабость и признаёт только самых сильных. Поступить в школу Фурин — пристанище лучших бойцов города — для него было естественным выбором. Здесь всё решает грубая сила, и ученики готовы защищать свой район любой ценой. Однако Харуку не интересуют благородные цели или героизм. Его единственная мечта — стать тем, кого никто не сможет победить. О том, что случилось дальше, зрители узнают во втором сезоне.

