Когда выйдет 2 сезон "Ветролом"?

«Ветролом» - популярный аниме-сериал, премьера которого состоялась в 2024 году. Зрителям не пришлось запасаться терпением, чтобы дождаться продолжения: второй сезон хита выйдет на экраны 3 апреля 2025 года, о чем стало известно недавно.



Напомним сюжет сериала, если вдруг вы успели его забыть. Харука Сакура, старшеклассник с жаждой силы, презирает слабость и признаёт только самых сильных. Поступить в школу Фурин — пристанище лучших бойцов города — для него было естественным выбором. Здесь всё решает грубая сила, и ученики готовы защищать свой район любой ценой. Однако Харуку не интересуют благородные цели или героизм. Его единственная мечта — стать тем, кого никто не сможет победить. О том, что случилось дальше, зрители узнают во втором сезоне.