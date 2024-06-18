Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет 2 сезон сериала "Подземелье вкусностей"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Подземелье вкусностей"?

Олег Скрынько 18 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Аниме-сериал «Подземелье вкусностей» был продлен на второй сезон немедленно после завершения первого. У продолжения уже есть трейлер и постер, однако точная дата выхода следующего сезона пока не была официально объявлена.

Действие сериала разворачивается в фэнтезийном мире, где различные гильдии стремятся обнаружить легендарное Золотое Королевство. В центре сюжета стоит Лай Торден, лидер одной из группировок, который отчаянно пытается спасти свою сестру, похищенную красным драконом. В условиях дефицита продовольствия главный герой и его спутники вынуждены приготовлять еду из местных монстров, что ярко демонстрируется почти в каждой серии сериала.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Подземелье вкусностей
Подземелье вкусностей аниме , комедия, фэнтези
2024, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше