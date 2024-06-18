Когда выйдет 2 сезон сериала "Подземелье вкусностей"?

Аниме-сериал «Подземелье вкусностей» был продлен на второй сезон немедленно после завершения первого. У продолжения уже есть трейлер и постер, однако точная дата выхода следующего сезона пока не была официально объявлена.
Действие сериала разворачивается в фэнтезийном мире, где различные гильдии стремятся обнаружить легендарное Золотое Королевство. В центре сюжета стоит Лай Торден, лидер одной из группировок, который отчаянно пытается спасти свою сестру, похищенную красным драконом. В условиях дефицита продовольствия главный герой и его спутники вынуждены приготовлять еду из местных монстров, что ярко демонстрируется почти в каждой серии сериала.
