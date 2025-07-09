Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет 2 сезон сериала "Песня ночных бродяг"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Песня ночных бродяг"?

Олег Скрынько 9 июля 2025 Дата обновления: 9 июля 2025
Наш ответ:

«Песня ночных бродяг» - популярный японский аниме-сериал, стартовавший на ТВ в 2022 году. Сериал вернулся со вторым сезоном 4 июля 2025 года. Второй сезон будет состоять из 12 эпизодов и завершится 19 сентября 2025 года.

Напомним сюжет. Ночные прогулки обладают особой магией — пустынные улицы, тишина и ощущение свободы завораживают. Четырнадцатилетний Ко Ямори, страдающий от бессонницы, убедился в этом на собственном опыте. Однажды ночью он отправился бродить по городу и встретил таинственную девушку — Надзуну Нанакусу. Она открыла ему все прелести ночной жизни, а их странные приключения закончились неожиданно: разделив с Ко футон, Надзуна укусила его за шею, пока парень притворялся спящим.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Песня ночных бродяг
Песня ночных бродяг комедия, аниме , фэнтези, мелодрама
2022, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше