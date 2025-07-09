Когда выйдет 2 сезон сериала "Песня ночных бродяг"?

Наш ответ:

«Песня ночных бродяг» - популярный японский аниме-сериал, стартовавший на ТВ в 2022 году. Сериал вернулся со вторым сезоном 4 июля 2025 года. Второй сезон будет состоять из 12 эпизодов и завершится 19 сентября 2025 года.



Напомним сюжет. Ночные прогулки обладают особой магией — пустынные улицы, тишина и ощущение свободы завораживают. Четырнадцатилетний Ко Ямори, страдающий от бессонницы, убедился в этом на собственном опыте. Однажды ночью он отправился бродить по городу и встретил таинственную девушку — Надзуну Нанакусу. Она открыла ему все прелести ночной жизни, а их странные приключения закончились неожиданно: разделив с Ко футон, Надзуна укусила его за шею, пока парень притворялся спящим.

