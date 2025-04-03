Когда выйдет 2 сезон "Кайдзю №8"?

Наш ответ:

"Кайдзю №8" стал одним из самых обсуждаемых аниме-сериалов этого года. Основанный на популярной манге Найоми Мацумото, которая насчитывает 12 томов, этот проект моментально завоевал сердца зрителей. Уже подтвердили, что будет продолжение, хотя точная дата релиза пока не объявлена. Ожидается, что новая часть выйдет в июле 2025 года.



Сюжет аниме разворачивается в Японии, где гигантские монстры кайдзю продолжают наводить ужас на страну. Для защиты населения был создан элитный корпус обороны, занимающийся уничтожением этих существ. Главные герои, Мина Асиро и Кафка Хибино, с детства мечтали вступить в этот корпус. Мина успешно осуществила свою мечту и достигла значительных успехов. Кафке же не удалось пройти отбор, и он стал уборщиком в агентстве, занимающемся очисткой от остатков побежденных кайдзю. Однако судьба преподносит ему неожиданный поворот — после того как в его тело попадает паразит, Кафка приобретает способность превращаться в кайдзю.