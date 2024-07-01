Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет 2 сезон "Борьба в прямом эфире"?

Когда выйдет 2 сезон "Борьба в прямом эфире"?

Олег Скрынько 1 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Борьба в прямом эфире» — один из самых популярных аниме-сериалов 2024 года, завоевавший любовь множества поклонников японской анимации. Несмотря на его успех, пока нет официального подтверждения о выпуске второго сезона, а значит, и дата выхода остаётся неизвестной.

Сюжет разворачивается в эпоху компьютерных технологий, когда блогеры становятся всё популярнее и зарабатывают большие деньги. Ю Хобин, неприметный старшеклассник, над которым издеваются в школе, тайно завидует этим людям, особенно своим одноклассникам, прославившимся в интернете. Один стрим или видео — и они могут позволить себе дорогую одежду, косметику или ужин в элитном ресторане. Хобин же вынужден работать за копейки, чтобы оплатить коммунальные услуги и лечение матери. Однако всё меняется, когда случайно загруженное видео с его участием становится вирусным на Newtobe, принося ему неожиданный заработок. Вкусив лёгких денег и мечтая о больших доходах, Хобин решает объединиться с У Джихёком и стать ещё более популярным в интернете. Но конкуренция высока, и чтобы привлечь зрителей, они создают канал под названием How to Fight, посвящённый дракам с участием Хобина.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Борьба в прямом эфире
Борьба в прямом эфире комедия, боевик, аниме
2024, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше