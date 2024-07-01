Когда выйдет 2 сезон "Борьба в прямом эфире"?

Наш ответ:

«Борьба в прямом эфире» — один из самых популярных аниме-сериалов 2024 года, завоевавший любовь множества поклонников японской анимации. Несмотря на его успех, пока нет официального подтверждения о выпуске второго сезона, а значит, и дата выхода остаётся неизвестной.



Сюжет разворачивается в эпоху компьютерных технологий, когда блогеры становятся всё популярнее и зарабатывают большие деньги. Ю Хобин, неприметный старшеклассник, над которым издеваются в школе, тайно завидует этим людям, особенно своим одноклассникам, прославившимся в интернете. Один стрим или видео — и они могут позволить себе дорогую одежду, косметику или ужин в элитном ресторане. Хобин же вынужден работать за копейки, чтобы оплатить коммунальные услуги и лечение матери. Однако всё меняется, когда случайно загруженное видео с его участием становится вирусным на Newtobe, принося ему неожиданный заработок. Вкусив лёгких денег и мечтая о больших доходах, Хобин решает объединиться с У Джихёком и стать ещё более популярным в интернете. Но конкуренция высока, и чтобы привлечь зрителей, они создают канал под названием How to Fight, посвящённый дракам с участием Хобина.