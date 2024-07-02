Меню
Когда выйдет 2 сезон аниме "Вертолом"?

Олег Скрынько 2 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Ещё одно нашумевшее аниме 2024 года, которое получило зеленый свет на продолжение в этом году, – это сериал «Ветролом». После завершения первого сезона адаптации было официально объявлено о втором сезоне, который выйдет в 2025 году. Основой для сюжета аниме послужила популярная манга Сатори Нии с тем же названием.

Сюжет аниме разворачивается вокруг Харуки Сакуры, который не желает иметь ничего общего со слабыми людьми — его интересуют только сильные. Он только что поступил в старшую школу Фурин, известную своими плохими академическими показателями, но славящуюся большим числом сильных бойцов. Эти бойцы объединены под названием «Защитники Фурин», полученным за защиту города и его жителей. Однако Харуке не интересно героизм или работа в команде — его цель одна: занять вершину!

