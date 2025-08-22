Когда выйдет 2 сезон аниме «Труська, Чулко и пресвятой Подвяз»?

Наш ответ:

«Труська, Чулко и пресвятой Подвяз» — аниме-сериал, стартовавший еще в 2010 году, когда вышел первый сезон. Продолжение было анонсировано в 2022 году.

Когда выйдет второй сезон?

Второй сезон аниме «Труська, Чулко и пресвятой Подвяз» начал выходить 9 июля 2025 года. Сезон будет состоять из 13 эпизодов, которые выходят в еженедельном формате по средам. Заключительная серия станет доступна 1 октября.

О чем аниме