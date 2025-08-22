Когда выйдет 2 сезон аниме «Труська, Чулко и пресвятой Подвяз»?

Меню
Олег Скрынько 22 августа 2025 Дата обновления: 22 августа 2025
Наш ответ:

«Труська, Чулко и пресвятой Подвяз» — аниме-сериал, стартовавший еще в 2010 году, когда вышел первый сезон. Продолжение было анонсировано в 2022 году.

Когда выйдет второй сезон?

Второй сезон аниме «Труська, Чулко и пресвятой Подвяз» начал выходить 9 июля 2025 года. Сезон будет состоять из 13 эпизодов, которые выходят в еженедельном формате по средам. Заключительная серия станет доступна 1 октября.

О чем аниме

Главные героини — сестры-ангелы Трусиха и Чулко, которые были изгнаны с небес за неподобающее поведение. Они оказываются в Дант-Сити, представляющем собой подобие чистилища. Трусиха и Чулко обнаруживают, что местных жителей терроризируют злые призраки и решают дать им отпор, обосновавшись у пресвятого Подвяза.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Труська, Чулко и пресвятой Подвяз
Труська, Чулко и пресвятой Подвяз комедия, боевик, аниме , фэнтези
2010, Япония
0.0
