Когда выйдет 2 сезон аниме «Труська, Чулко и пресвятой Подвяз»?

«Труська, Чулко и пресвятой Подвяз» — аниме-сериал, стартовавший еще в 2010 году, когда вышел первый сезон. Продолжение было анонсировано в 2022 году.
Второй сезон аниме «Труська, Чулко и пресвятой Подвяз» начал выходить 9 июля 2025 года. Сезон будет состоять из 13 эпизодов, которые выходят в еженедельном формате по средам. Заключительная серия станет доступна 1 октября.
Главные героини — сестры-ангелы Трусиха и Чулко, которые были изгнаны с небес за неподобающее поведение. Они оказываются в Дант-Сити, представляющем собой подобие чистилища. Трусиха и Чулко обнаруживают, что местных жителей терроризируют злые призраки и решают дать им отпор, обосновавшись у пресвятого Подвяза.
