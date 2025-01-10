Меню
Когда выйдет 2 сезон аниме-сериала "Туалетный мальчик Ханако"?

Олег Скрынько 10 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Туалетный мальчик Ханако» - популярный аниме-сериал, первый сезон которого вышел в уже далеком 2020 году. Продолжение полюбившейся истории стартует 12 января 2025 года.

Кратко напомним вам, о чем идет речь в аниме. В академии Камомэ ходят легенды о семи тайнах, одна из которых связана с Ханако — призраком, живущим на третьем этаже старого корпуса. Говорят, он исполнит любое желание, если постучать по дверце кабинки женского туалета и позвать его. Нэнэ Ясиро решает воспользоваться этим, чтобы воплотить свою мечту. Однако вместо ожидаемого её встречает призрак мальчика, к тому же весьма озорного. С этого момента жизнь Нэнэ становится совсем не такой, какой она себе представляла. О том, что произошло дальше, зрители узнают во втором сезоне.

Туалетный мальчик Ханако
Туалетный мальчик Ханако комедия, аниме
2020, Япония
