Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет 2 сезон аниме "Раб спецотряда демонического города"?

Когда выйдет 2 сезон аниме "Раб спецотряда демонического города"?

Олег Скрынько 27 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Первый сезон завершился 22 марта 2024 года. Сразу после этого был выпущен тизер-постер, который подтвердил, что продолжение не за горами. Согласно заявлению создателей аниме-сериала, дата премьеры следующей части и другие детали будут раскрыты позже.

«Раб спецотряда демонического города» — это экранизация популярной фэнтези-манги с тем же названием. Сюжет повествует о мире, в котором появляется уникальный продукт под названием «персик», который дарует сверхспособности лишь женщинам, съевшим его. Премьера первого сезона состоялась в январе 2024 года, включив в себя 12 эпизодов. За производство сериала отвечает студия Seven Arcs. Аниме обрело популярность среди зрителей по всему миру, которые отмечают прекрасную анимацию, увлекательный сюжет и привлекательных персонажей, которым действительно хочется сопереживать.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Раб спецотряда демонического города
Раб спецотряда демонического города аниме , фэнтези
2024, Япония
0.0
