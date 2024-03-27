Когда выйдет 2 сезон аниме "Провожающая в последний путь фрирен"?

Наш ответ:

Анонса продолжения захватывающей истории пока не поступало. Последний эпизод первого сезона был показан 22 марта 2024 года, что означает, что второй сезон следует ожидать не ранее весны 2025 года.



«Провожающая в последний путь Фрирен» — одно из самых популярных аниме 2023 года. Фанаты с нетерпением ожидали каждой новой серии, которая рассказывала о приключениях бессмертной эльфийки по имени Фрирен. Сериал поднимает философские вопросы о смысле жизни, её кратковременности и важности. Зрителей привлекает не только захватывающий сюжет и красочная анимация, но и глубоко проработанные персонажи, за которых они искренне переживают.



Сюжет продолжения рассказывает о том, как после 10-летнего путешествия и победы над королем демонов отряд героев возвращается в родные места, готовясь к прощанию. Эльфийка Фрирен с горечью наблюдает, как её спутники, живущие меньше людей, уходят из жизни один за другим. Решив отправиться в новое путешествие, она стремится найти ответы на вопросы, беспокоящие её о смысле жизни.