Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет 2 сезон аниме "Провожающая в последний путь фрирен"?

Когда выйдет 2 сезон аниме "Провожающая в последний путь фрирен"?

Олег Скрынько 27 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Анонса продолжения захватывающей истории пока не поступало. Последний эпизод первого сезона был показан 22 марта 2024 года, что означает, что второй сезон следует ожидать не ранее весны 2025 года.

«Провожающая в последний путь Фрирен» — одно из самых популярных аниме 2023 года. Фанаты с нетерпением ожидали каждой новой серии, которая рассказывала о приключениях бессмертной эльфийки по имени Фрирен. Сериал поднимает философские вопросы о смысле жизни, её кратковременности и важности. Зрителей привлекает не только захватывающий сюжет и красочная анимация, но и глубоко проработанные персонажи, за которых они искренне переживают.

Сюжет продолжения рассказывает о том, как после 10-летнего путешествия и победы над королем демонов отряд героев возвращается в родные места, готовясь к прощанию. Эльфийка Фрирен с горечью наблюдает, как её спутники, живущие меньше людей, уходят из жизни один за другим. Решив отправиться в новое путешествие, она стремится найти ответы на вопросы, беспокоящие её о смысле жизни.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Провожающая в последний путь Фрирен
Провожающая в последний путь Фрирен аниме , фэнтези
2023, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше