Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет 2 сезон аниме "Последнее поле брани"?

Когда выйдет 2 сезон аниме "Последнее поле брани"?

Олег Скрынько 18 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Последнее поле брани" - один из самых популярных аниме-сериалов на данный момент. Первый сезон имел такой успех, что его сразу продлили. Второй сезон стартовал 10 июля 2024 года и выходит каждую неделю. Всего планируется 12 эпизодов, а финал сезона назначен на 25 сентября. Новые серии обещают преподнести поклонникам немало сюрпризов.

Сюжет вращается вокруг Великой войны, которая уже много лет бушует между научно развитой Империей и царством ведьм Небулисом. Самый молодой и сильнейший рыцарь Империи однажды встречает принцессу из вражеского государства. Несмотря на вражду между их народами, рыцарь очарован красотой и достоинством принцессы, а она, в свою очередь, впечатлена его силой и образом жизни.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

