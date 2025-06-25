Когда выйдет 2 сезон аниме "Необъятный океан"?

Наш ответ:

«Необъятный океан» - популярный аниме-сериал, первый сезон которого вышел в далеком 2018 году. Зрителям пришлось ждать продолжение аж до 2025 года – новый сезон стартует на телевидении 8 июля.



Напомним о том, что рассказывалось в прошлом сезоне. Иори Китахара переезжает в приморский городок, чтобы учиться в университете, и селится в доме семьи Котэгава, владеющей магазином дайверского снаряжения. Парадокс в том, что сам Иори панически боится воды, и мысль о погружении вызывает у него ужас. Однако судьба сводит его с компанией увлечённых дайверов, которые своим примером вдохновляют его побороть страх. Постепенно, шаг за шагом, Иори учится принимать свои тревоги, преодолевает их и открывает для себя захватывающий подводный мир, меняя взгляд на жизнь.