Когда выйдет 2 сезон аниме "Монолог фармацевта"?

Наш ответ:

«Монолог фармацевта» - анимационный сериал из Японии, покоривший зрителей всего мира. Первый сезон стал большим событием в мире аниме. Второй сезон начнет выходить на экраны 10 января 2025 года, однако точное количество новых серий пока что не сообщается.



Место действия - древний Китай, где царят жестокие и архаичные законы. Однажды 17-летняя девушка Маомао оказывается похищенной и проданной в императорский дворец в качестве служанки. Узнав о серьёзной болезни двух младенцев императора, она решает тайно выяснить, что послужило причиной недуга. Используя свои обширные знания в фармацевтике, Маомао пытается найти способ помочь, не раскрывая при этом своих намерений. Впереди ее ждут новые приключения, о которых зрители узнают во втором сезоне.