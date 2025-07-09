Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет 2 сезон аниме "Любовь с иголочки"?

Когда выйдет 2 сезон аниме "Любовь с иголочки"?

Олег Скрынько 9 июля 2025 Дата обновления: 9 июля 2025
Наш ответ:

Аниме «Любовь с иголочки» (также известен как «Эта фарфоровая кукла влюбилась») - аниме-сериал, который стартовал в 2024 году. Выход второго сезона начался 5 июля 2025 года. В общей сложности сезон будет состоять из 12 эпизодов и завершится 20 сентября 2025 года.

Также напоминаем сюжет сериала. Старшеклассник Годзё Вакана — тихий и замкнутый парень, который обожает создавать традиционных японских кукол. С детства он стыдится своего увлечения — после того как друг жестоко высмеял его. Но однажды его уединённый мир переворачивается с ног на голову, когда яркая, модная и обаятельная Марин Китагава случайно застаёт его за работой. С этого момента спокойная жизнь Годзё заканчивается: Марин врывается в неё, как ураган, и увлекает его в захватывающий мир своего тайного хобби — косплея.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь с иголочки
Любовь с иголочки комедия, аниме , мелодрама
2022, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше