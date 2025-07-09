Когда выйдет 2 сезон аниме "Любовь с иголочки"?

Наш ответ:

Аниме «Любовь с иголочки» (также известен как «Эта фарфоровая кукла влюбилась») - аниме-сериал, который стартовал в 2024 году. Выход второго сезона начался 5 июля 2025 года. В общей сложности сезон будет состоять из 12 эпизодов и завершится 20 сентября 2025 года.



Также напоминаем сюжет сериала. Старшеклассник Годзё Вакана — тихий и замкнутый парень, который обожает создавать традиционных японских кукол. С детства он стыдится своего увлечения — после того как друг жестоко высмеял его. Но однажды его уединённый мир переворачивается с ног на голову, когда яркая, модная и обаятельная Марин Китагава случайно застаёт его за работой. С этого момента спокойная жизнь Годзё заканчивается: Марин врывается в неё, как ураган, и увлекает его в захватывающий мир своего тайного хобби — косплея.