Когда выйдет 2 сезон аниме «Дни Сакамото»?

Когда выйдет 2 сезон аниме «Дни Сакамото»?

Олег Скрынько 5 августа 2025 Дата обновления: 5 августа 2025
Наш ответ:

«Дни Сакамото» — аниме-сериал, основанный на манге Юто Судзуки. Шоу выходит в онлайн-кинотеатре Netflix. Первый сезон, состоящий из 11 эпизодов, стартовал 11 января 2025 года, а завершился 22 марта. Премьера второго сезона состоялась 15 июля. Релиз шестнадцатой и заключительной серии намечен на 13 августа.

Главным героем выступает Таро Сакамото, который в прошлом был искусным наемным убийцей. Однако он решил оставить криминальные дела после женитьбы. У Сакамото и его возлюбленной родилась дочь Хана, а сам протагонист утратил былую физическую форму и стал хозяином магазина. Эту идиллию нарушает темное прошлое Сакамото, которое врывается в его семейную жизнь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дни Сакамото
Дни Сакамото аниме , криминал, боевик
2025, Япония
0.0
