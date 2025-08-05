Когда выйдет 2 сезон аниме «Дни Сакамото»?

Наш ответ:

«Дни Сакамото» — аниме-сериал, основанный на манге Юто Судзуки. Шоу выходит в онлайн-кинотеатре Netflix. Первый сезон, состоящий из 11 эпизодов, стартовал 11 января 2025 года, а завершился 22 марта. Премьера второго сезона состоялась 15 июля. Релиз шестнадцатой и заключительной серии намечен на 13 августа.



Главным героем выступает Таро Сакамото, который в прошлом был искусным наемным убийцей. Однако он решил оставить криминальные дела после женитьбы. У Сакамото и его возлюбленной родилась дочь Хана, а сам протагонист утратил былую физическую форму и стал хозяином магазина. Эту идиллию нарушает темное прошлое Сакамото, которое врывается в его семейную жизнь.