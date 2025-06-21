Когда выйдет 2 сезон аниме «Дандадан»?

Наш ответ:

«Дандадан» — популярный аниме-сериал в жанре фэнтези. Первый сезон, состоящий из 12 эпизодов по 24 минуты каждый, вышел во второй половине 2024 года. Второй сезон стартует 3 июля 2025 года. Точное количество серий пока не объявлено. Можно предположить, что он тоже будет включать 12 эпизодов. Если это действительно так, то заключительная серия выйдет ориентировочно в середине сентября.



Фанаты «Дандадана» также получили возможность увидеть начало второго сезона на большом экране. Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» и прокатная компания «Пионер» 19 июня выпустили в прокат полнометражное аниме «Дандадан: Злой глаз». Этот проект представляет собой краткий обзор первого сезона и первые три эпизода второго сезона, объединенные в один фильм.