Когда выйдет 2 сезон аниме «Человек-бензопила»?

«Человек-бензопила» — аниме-сериал, основанный на одноименной манге Тацуки Фудзимото. Первый сезон вышел в 2022 году и снискал большую популярность. Фанаты ожидали, что сразу же будет анонсирован второй сезон, но в 2023 году студия MAPPA объявила, что выпустил полнометражный фильм «Человек-бензопила: История Рэдзэ». На данный момент проект находится на этапе постпроизводства. Релиз намечен на 19 сентября 2025 года. Картина станет продолжением первого сезона «Человека-бензопилы». Второй сезон сериала официально не объявлен. Если он все-таки случится, то премьера наверняка состоится не ранее 2026 года.
Авторизация по e-mail