Когда вышел сериал «Токийский гуль»?

Когда вышел сериал «Токийский гуль»?

Олег Скрынько 21 февраля 2025 Дата обновления: 21 февраля 2025
Наш ответ:

«Токийский гуль» — аниме-сериал в жанре темного фэнтези. Мировая премьера состоялась 3 июля 2014 года. Проект насчитывает четыре сезона. Заключительный увидел свет в 2018 году. Финальная серия вышла 25 декабря 2018 года. Каждый сезон включает по 12 эпизодов. Продолжительность каждого — 24 минуты.

По сюжету на студента Кэна Канэки нападает гуль — это существа, которые питаются человеческой плотью. Кэн попадает в больницу, где ему делают операцию и пересаживают органы одного из сильнейших гулей. Только это позволило Кэну выжить. Кэн становится гулем лишь наполовину, но ему все равно нужно питаться человеческим мясом. Парень стремится сохранять гуманность, но вынужден адаптироваться к миру гулей.

Токийский гуль
Токийский гуль драма, аниме , ужасы
2014, Япония
0.0
