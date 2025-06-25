Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда вышел сериал «Необъятный океан»?

Когда вышел сериал «Необъятный океан»?

Олег Скрынько 25 июня 2025 Дата обновления: 25 июня 2025
Наш ответ:

«Необъятный океан» — комедийный аниме-сериал, основанный на одноименной манге Кэндзи Иноуэ с иллюстрациями Кимитакэ Ёсиоки. Анимационная экранизация состоит из двух сезонов. Первый вышел в 2018 году, а премьера второго состоится 8 июля 2025 года. Кроме того, в 2020 году была представлена полнометражная игровая киноадаптация, тоже получившая название «Необъятный океан».

Главным героем этой истории выступает Иори Китахара, который поступает в университет и поселяется в прибрежном городке. Там он снимает комнату у семейства Котэгава. Глава семьи владеет магазином, где продается снаряжение для плавания, но это все не интересно Иори, поскольку он панически боится плавать. Ситуация меняется, когда он заводит дружбу с компанией дайверов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Необъятный океан
Необъятный океан комедия, аниме
2018, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше