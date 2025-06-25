Когда вышел сериал «Необъятный океан»?

Наш ответ:

«Необъятный океан» — комедийный аниме-сериал, основанный на одноименной манге Кэндзи Иноуэ с иллюстрациями Кимитакэ Ёсиоки. Анимационная экранизация состоит из двух сезонов. Первый вышел в 2018 году, а премьера второго состоится 8 июля 2025 года. Кроме того, в 2020 году была представлена полнометражная игровая киноадаптация, тоже получившая название «Необъятный океан».



Главным героем этой истории выступает Иори Китахара, который поступает в университет и поселяется в прибрежном городке. Там он снимает комнату у семейства Котэгава. Глава семьи владеет магазином, где продается снаряжение для плавания, но это все не интересно Иори, поскольку он панически боится плавать. Ситуация меняется, когда он заводит дружбу с компанией дайверов.