Когда вышел «Дандадан»?

Олег Скрынько 24 июля 2025 Дата обновления: 24 июля 2025
Наш ответ:

«Дандадан» — популярный аниме-сериал на основе одноименной манги. По части жанра в этом шоу сочетаются боевик, мистика и романтическая комедия. На данный момент проект состоит из двух сезонов. Первый вышел в сентябре–декабре 2024 года, тогда как второй стартовал 4 июля 2025 года, а завершится 19 сентября. Кроме того, в театральный прокат 19 июня вышел аниме-фильм «Дандадан: Злой глаз», но он представляет собой первые три эпизода второго сезона.

В России «Дандадан» доступен для просмотра во многих онлайн-кинотеатрах, среди которых Amediateka, «Иви» и KION.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз анимация
2025, Япония
8.0
Дандадан
Дандадан аниме
2024, Япония
10
