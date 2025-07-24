Когда вышел «Дандадан»?

Наш ответ:

«Дандадан» — популярный аниме-сериал на основе одноименной манги. По части жанра в этом шоу сочетаются боевик, мистика и романтическая комедия. На данный момент проект состоит из двух сезонов. Первый вышел в сентябре–декабре 2024 года, тогда как второй стартовал 4 июля 2025 года, а завершится 19 сентября. Кроме того, в театральный прокат 19 июня вышел аниме-фильм «Дандадан: Злой глаз», но он представляет собой первые три эпизода второго сезона.



В России «Дандадан» доступен для просмотра во многих онлайн-кинотеатрах, среди которых Amediateka, «Иви» и KION.