Когда вышел аниме-сериале «Семья шпиона»?

Наш ответ:

«Семья шпиона» — аниме-сериал, в котором сочетаются комедия и боевик. Шоу выходит на стрим-сервисе Netflix с 2022 года. На данный момент проект включает два сезона и полнометражный фильм «Семья шпиона: Код “белый”». Третий сезон находится в разработке.



Дебютный сезон «Семьи шпиона» (24 эпизода) был поделен на две половины. Первая выходила с 9 апреля по 25 июня 2022 года, тогда как вторая — с 1 октября по 24 декабря 2022 года. Второй сезон (12 эпизодов) выходил с 7 октября по 23 декабря 2023 года. Премьера третьего сезона намечена на октябрь 2025 года. Фильм «Семья шпиона: Код “белый”» был представлен 22 декабря 2023 года.