Когда вышел 1 сезон аниме «Монолог фармацевта»?

Наш ответ:

«Монолог фармацевта» — аниме-сериал. Шоу насчитывает два сезона. Первый, включающий 24 серии, стартовал 22 октября 2023 года, а заключительный эпизод стал доступен 24 марта 2024 года. Сразу после этого был анонсирован второй сезон. Он начал выходить 10 января 2025 года. Шоу основано на одноименном ранобэ. Автором сюжета является Нацу Хюги, тогда как иллюстрациями занимается Токо Сино. В дальнейшем на основе ранобэ также появилась манга.



Действие «Монолога фармацевта» разворачивается в Древнем Китае. По сюжету девочка-подросток Маомао становится жертвой похищения. В дальнейшем она в качестве служанки оказывается в дворце императора. Когда двух младенцев монарха поражает опасная болезнь, Маомао решает использовать свои медицинские знание и тайно помочь.