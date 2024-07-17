Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда сняли сериал «Пятая группа крови»?

Когда сняли сериал «Пятая группа крови»?

Олег Скрынько 17 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Пятая группа крови» — российский мелодраматический сериал, состоящий из шестнадцати эпизодов. Проект является экранизацией одноименного эпического романа Эльмиры Блиновой. Премьера состоялась в 2011 году, тогда как съемки имели место в 2010 году. Творческая команда работала в Сланцах, Кингисеппе и Кронштадте. Заключительный блок съемок прошел в Санкт-Петербурге. Завершилось производство в августе 2010 года.

Действие сериала начинается в 1960-х годах. В центре сюжета этой саги — Руслан и Анфиса, а также родившаяся у них дочь Динка. Став взрослой, Динка переживает массу жизненных испытаний, включая создание собственной семьи.

