«Мандалорец и Грогу»
Когда новый сезон аниме "Ванпанчмен"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 8 октября 2025 Дата обновления ответа: 8 октября 2025

One Punch Man — один из самыз популярных аниме-сериалов современности.

Синопсис гласит:

В мире, до боли напоминающем наш, живёт себе 25-летний парень Сайтама. Он лыс, безмятежен и обладатель невероятной силы, позволяющей ему уничтожить любую угрозу для человечества одним-единственным ударом. Пока он в раздумьях ищет смысл жизни, на его пути то и дело попадаются монстры и злодеи, которым неизменно достаётся по затылку.

Несмотря на популярность сериала, зрителям пришлось ждать продолжение несколько лет. Премьера первого сезона состоялась в далеком 2015 году, тогда как второй сезон народного зита увидел свет в 2019 году

Премьера долгожданного третьего сезона состоится на ТВ 12 октября 2025 года.

Ванпанчмен
Ванпанчмен комедия, боевик, аниме
2015, Япония
8.0
