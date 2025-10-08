Когда новый сезон аниме "Ванпанчмен"?

One Punch Man — один из самыз популярных аниме-сериалов современности.
Синопсис гласит:
В мире, до боли напоминающем наш, живёт себе 25-летний парень Сайтама. Он лыс, безмятежен и обладатель невероятной силы, позволяющей ему уничтожить любую угрозу для человечества одним-единственным ударом. Пока он в раздумьях ищет смысл жизни, на его пути то и дело попадаются монстры и злодеи, которым неизменно достаётся по затылку.
Несмотря на популярность сериала, зрителям пришлось ждать продолжение несколько лет. Премьера первого сезона состоялась в далеком 2015 году, тогда как второй сезон народного зита увидел свет в 2019 году
Премьера долгожданного третьего сезона состоится на ТВ 12 октября 2025 года.
